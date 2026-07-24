Preferred Bank zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Preferred Bank lud am 22.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,78 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,57 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 125,7 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 125,8 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at