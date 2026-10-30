Preformed Line Products: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Preformed Line Products hat am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 3,56 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,530 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,64 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 209,5 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 178,1 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at