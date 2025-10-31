Preformed Line Products gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Preformed Line Products veröffentlichte am 29.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,53 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,54 USD erwirtschaftet worden.

Preformed Line Products hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 178,1 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 147,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at