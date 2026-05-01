Preformed Line Products stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Preformed Line Products hat am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,14 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,33 USD je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Preformed Line Products in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,68 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 176,3 Millionen USD im Vergleich zu 148,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at