Preformed Line Products verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Preformed Line Products hat am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 4,49 USD gegenüber 2,56 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 212,7 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 25,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 169,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at