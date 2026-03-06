|
06.03.2026 06:31:28
Preformed Line Products veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Preformed Line Products äußerte sich am 04.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,72 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Preformed Line Products ein EPS von 2,13 USD je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig wurden 173,1 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Preformed Line Products 167,1 Millionen USD umgesetzt.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 7,14 USD. Im letzten Jahr hatte Preformed Line Products einen Gewinn von 7,50 USD je Aktie eingefahren.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Preformed Line Products 669,34 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,74 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 593,71 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt etwas nach: ATX versucht sich an Erholung -- DAX mit Gewinnen -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen Aktienmarkt sind leichte Gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls nach oben. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.