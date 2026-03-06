Preformed Line Products veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Preformed Line Products äußerte sich am 04.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,72 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Preformed Line Products ein EPS von 2,13 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 173,1 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Preformed Line Products 167,1 Millionen USD umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 7,14 USD. Im letzten Jahr hatte Preformed Line Products einen Gewinn von 7,50 USD je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Preformed Line Products 669,34 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,74 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 593,71 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at