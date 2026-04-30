Konsumausgaben 30.04.2026 14:50:42

Preisdruck in den USA hält an: PCE-Inflationsrate klettert im März

Preisdruck in den USA hält an: PCE-Inflationsrate klettert im März

Eine wichtige US-Inflationsrate ist im März kräftig gestiegen.

Das von der Notenbank favorisierte Preismaß, der Gesamtindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE), lag 3,5 (Vormonat: 2,8) Prozent höher als vor einem Jahr, wie das Bureau of Economic Analysis mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten eine Jahresrate von 3,5 Prozent erwartet. Die Fed strebt eine Inflationsrate von 2 Prozent an.

Im Monatsvergleich stieg der PCE-Preisindex im März um 0,7 (0,4) Prozent. Die Prognose hatte auf 0,7 Prozent gelautet.

In der Kernrate ohne die Komponenten Nahrung und Energie erhöhte sich der Index um 3,2 (3,0) Prozent auf Jahres- und 0,3 (0,4) Prozent auf Monatssicht. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten Raten von 3,2 und 0,3 Prozent erwartet.

Indessen haben die US-Verbraucher ihre Ausgaben deutlich gesteigert. Verglichen mit dem Vormonat stiegen die Ausgaben im März um 0,9 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem Plus von 0,9 Prozent gerechnet.

Für die Einkommen meldete das Ministerium einen Anstieg um 0,6 Prozent. Ökonomen hatten ein Plus von 0,3 Prozent erwartet.

DJG/DJN/apo/kla

DOW JONES

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