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30.04.2026 14:50:42
Preisdruck in den USA hält an: PCE-Inflationsrate klettert im März
Im Monatsvergleich stieg der PCE-Preisindex im März um 0,7 (0,4) Prozent. Die Prognose hatte auf 0,7 Prozent gelautet.
In der Kernrate ohne die Komponenten Nahrung und Energie erhöhte sich der Index um 3,2 (3,0) Prozent auf Jahres- und 0,3 (0,4) Prozent auf Monatssicht. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten Raten von 3,2 und 0,3 Prozent erwartet.
Indessen haben die US-Verbraucher ihre Ausgaben deutlich gesteigert. Verglichen mit dem Vormonat stiegen die Ausgaben im März um 0,9 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem Plus von 0,9 Prozent gerechnet.
Für die Einkommen meldete das Ministerium einen Anstieg um 0,6 Prozent. Ökonomen hatten ein Plus von 0,3 Prozent erwartet.
DJG/DJN/apo/kla
DOW JONES
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