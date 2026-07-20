SIE Aktie
WKN DE: A41ADM / ISIN: JP3161620004
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20.07.2026 16:14:23
Preise für E-Autos sind gepurzelt: Sie sind fast ein Fünftel günstiger als 2020
Inflationsbereinigt sanken die Listenpreise merklich. Auch elektrische Gebrauchtwagen werden beliebter. Die Mehrheit der Fahrer hängt aber noch am VerbrennerWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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