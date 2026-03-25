Preise für Wohnimmobilien im vierten Quartal gestiegen

DOW JONES--Die Preise für Wohnimmobilien in Deutschland sind nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im vierten Quartal 2025 um durchschnittlich 3,0 Prozent gegenüber dem vierten Quartal 2024 gestiegen. Damit erhöhten sich die Wohnimmobilienpreise zum fünften Mal in Folge gegenüber dem jeweiligen Vorjahresquartal. Im dritten Quartal 2025 hatte der Anstieg im Vorjahresvergleich nach revidierten Daten bei 3,1 Prozent gelegen. Gegenüber dem dritten Quartal 2025 erhöhten sich die Preise für Wohnimmobilien im vierten Quartal 2025 um 0,1 Prozent. Im Jahresdurchschnitt 2025 stiegen die Preise um 3,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Im vierten Quartal 2025 kosteten Wohnimmobilien in allen Regionen Deutschlands im Durchschnitt mehr als im Vorjahresquartal. Die Preise für Ein- und Zweifamilienhäuser sind im vierten Quartal 2025 ebenfalls in allen betrachteten Regionen gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

In den sieben größten Städten Deutschlands (Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt, Stuttgart und Düsseldorf) stiegen die Preise für Eigentumswohnungen um 2,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal (minus 1,6 Prozent zum Vorquartal). In kreisfreien Großstädten außerhalb der Top-7-Metropolen verteuerten sich Wohnungen im Vergleich zum Vorjahresquartal um durchschnittlich 4,8 Prozent (minus 0,1 Prozent zum Vorquartal). In dünn besiedelten ländlichen Kreisen zahlten Käuferinnen und Käufer von Eigentumswohnungen 5,4 Prozent mehr als im Vorjahresquartal (plus 2,6 Prozent zum Vorquartal).

Im Jahresdurchschnitt 2025 sind die Preise für Wohnimmobilien nach vorläufigen Ergebnissen um 3,2 Prozent gegenüber dem Jahr 2024 gestiegen. In den Jahren 2024 und 2023 waren die Jahresdurchschnittspreise im Vorjahresvergleich noch gesunken: Während 2024 die Preise durchschnittlich um 1,5 Prozent niedriger waren als im Vorjahr, kosteten 2023 Wohnimmobilien durchschnittlich 8,4 Prozent weniger als noch 2022. Zuletzt war der Jahresdurchschnitt 2022 um 6,1 Prozent gegenüber 2021 angestiegen.

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March 25, 2026 03:29 ET (07:29 GMT)