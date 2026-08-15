D.B Aktie
WKN DE: A1CWLG / ISIN: INE950I01011
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15.08.2026 02:46:41
Preise werden wohl steigen: DB Cargo reaktiviert wegen Niedrigwasser-Krise ausgemusterte Waggons
Viele Flüsse sind derzeit für Binnenschiffe kaum befahrbar, was Lieferketten bedroht. DB Cargo ergreift mehrere Maßnahmen, um mehr Güter auf der Schiene zu transportieren. Es brauche Pläne zur Priorisierung der Transporte, sagt die Ökonomin Veronika Grimm.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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