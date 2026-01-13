Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
13.01.2026 12:48:00
Preiserhöhung bei Amazon Prime: Anmeldung zur Sammelklage jetzt möglich
Die Verbraucherzentrale NRW führt eine Sammelklage gegen eine aus ihrer Sicht unzulässige Preiserhöhung bei Amazon Prime an. Nun kann man sich dafür eintragen. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!

Jetzt informieren!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
