Spotify Aktie
WKN DE: A2JEGN / ISIN: LU1778762911
|
16.01.2026 16:11:00
Preiserhöhungen: Spotify zieht Abopreise in den USA und weiteren Ländern an
Spotify kündigt an, seine Abopreise für die USA und andere Länder anzuheben. Derweil wurde die Mehrheit der Songs auf der Plattform entmonetarisiert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
