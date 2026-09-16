Sky Deutschland Aktie
WKN DE: SKYD00 / ISIN: DE000SKYD000
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17.09.2026 00:27:00
Preiserhöhungen bei Streaming: Deutsche Sammelklagen gegen Apple, Netflix, Sky
Abos bei Apple, Netflix und Wow sind teurer geworden. Die einseitigen Preiserhöhungen waren womöglich unzulässig. Eine Berliner Kanzlei sammelt Ansprüche.
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Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
|26 540,00
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|Apple Inc.
|293,95
|1,48%
|Netflix Inc.
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