Preiskampf in China bremst Absatz von Volkswagen

Hamburg (Reuters) - Der Preiskampf in China macht Volkswagen auf seinem wichtigsten Markt weiter zu schaffen.

Im vergangenen Monat verkaufte Europas größter Autobauer in der Volksrepublik mit 278.000 Fahrzeugen 6,5 Prozent weniger als vor Jahresfrist, wie der Konzern am Freitag mitteilte. Den Rückgang erklärten die Wolfsburger mit den hohen Preisabschlägen chinesischer Hersteller, die auf ihrem Heimatmarkt um Marktanteile kämpfen. Volkswagen gewährt zwar ebenfalls Preisnachlässe, begrenzt diese aber auf zeitlich befristete Marketingmaßnahmen. "Profitabilität hat für Volkswagen auch in einem hart umkämpften Marktumfeld weiterhin hohe Priorität. Wir kaufen keine Marktanteile", erklärte der Konzern.

Bei den Auslieferungen spielte auch eine Rolle, dass die Regierung in Peking im vergangenen Jahr die Autokonjunktur nach den Covid-Lockdowns angekurbelt hatte, wodurch die Verkaufszahlen damals besonders hoch ausgefallen waren. Weltweit übergab der Volkswagen-Konzern im August 740.100 Fahrzeuge an Kunden, 5,7 Prozent mehr als vor Jahresfrist. Dabei machten starke Zuwächse in Europa und Nordamerika das Minus in China wett.

Schwäche zeigte erneut die Marke Volkswagen Pkw, deren Verkaufszahlen um 1,7 Prozent auf 405.300 Einheiten sanken. Die Schwestermarken Skoda und Seat/Cupra, deren Fahrzeuge günstiger sind, legten kräftig zu. Bei der Oberklasse-Tochter Audi stiegen die Auslieferungen um 13,6 Prozent, während Porsche 1,5 Prozent weniger von seinen Sportwagen und SUV verkaufte. Bei den Luxusmarken Lamborghini und Bentley gingen die Verkäufe um 13,5 Prozent zurück. Seit Jahresanfang lieferte Volkswagen weltweit mit rund 5,9 Millionen Fahrzeugen elf Prozent mehr aus als im Vorjahreszeitraum.

(Bericht von Jan C. Schwartz, redigiert von Hans Seidenstücker. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)