Alibaba Aktie
WKN DE: A117ME / ISIN: US01609W1027
|
13.11.2025 15:14:22
Preiskampf mit Alibaba: Mediamarkt-Käufer JD.com opfert Gewinn für Wachstum
Der chinesische Online-Riese JD.com steht vor der Übernahme der Mediamarkt-Mutter Ceconomy. Gleichzeitig meldet der Konzern einen Gewinneinbruch von mehr als 50 Prozent. Die Börse reagiert dennoch positiv auf die Zahlen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!