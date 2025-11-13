Alibaba Aktie

Alibaba für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A117ME / ISIN: US01609W1027

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
13.11.2025 15:14:22

Preiskampf mit Alibaba: Mediamarkt-Käufer JD.com opfert Gewinn für Wachstum

Der chinesische Online-Riese JD.com steht vor der Übernahme der Mediamarkt-Mutter Ceconomy. Gleichzeitig meldet der Konzern einen Gewinneinbruch von mehr als 50 Prozent. Die Börse reagiert dennoch positiv auf die Zahlen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Alibabamehr Nachrichten