Preiskommission plant Sonderprüfung zu Treibstoffpreisen

Die Regierung strebt eine Senkung der Treibstoffpreise an. Konsumentenschutzstaatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) kündigte am Mittwoch nach dem Ministerrat an, dass die Preiskommission am Donnerstag in neuer Besetzung zusammenkomme werde und dabei eine Sonderprüfung bezüglich der Entwicklung der Spritpreise geplant sei. Schon länger kritisiert die SPÖ, dass gesunkene Preise an den internationalen Rohölmärkten nicht an den österreichischen Zapfsäulen ankämen.

Wie Königsberger-Ludwig ausführte, sei das Ziel herauszufinden, wo in der Kette von den Märkten zu den Tankstellen die Preiserhöhung entstehe. Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) hatte zuletzt Maßnahmen der Regierung in Aussicht gestellt, sollten die höheren Tarife nicht nachvollziehbar seien.

bei/bel