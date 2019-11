Preisportale reichen Beschwerde gegen Google bei EU-Kommission ein

FRANKFURT (Dow Jones)--Zahlreiche Preisvergleichsportale haben bei der Europäischen Kommission eine Beschwerde gegen den US-Konzern Google eingereicht. Die Portale werfen Google vor, weiterhin seine marktbeherrschende Position mit seinem Shoppingservice auszunutzen, heißt es in einer Mitteilung des Portals Guenstiger.de. Hinter dem Brief an die EU-Kommission stünden 41 Portale aus 21 Ländern.

"Nach wie vor verschafft Google seinem eigenen Shopping-Service wettbewerbswidrige Vorteile", so Guenstiger.de. Dabei platziere der Konzern seinen Vergleichsdienst ganz oben in den Suchergebnissen und stufe somit die Angebote der Konkurrenz herab.

Google hatte sich als Folge einer Kartellstrafe verpflichtet, auch konkurrierende Preisvergleichsangebote in den Anzeigen auf der Suchergebnisseite zuzulassen. Die Preisvergleichsportale fordern die Kommission nun auf, die 2017 von Google eingeführten Maßnahmen zur Wiederherstellung von fairem Wettbewerb als unzureichend einzustufen.