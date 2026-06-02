Verbraucherpreise 02.06.2026 16:13:00

Preisschub: Inflation in der Eurozone legt im Mai weiter zu

Preisschub: Inflation in der Eurozone legt im Mai weiter zu

Der Inflationsdruck im Euroraum hat im Mai wie erwartet zugenommen, wobei die Kerninflation deutlicher als prognostiziert anzog.

Laut Mitteilung von Eurostat stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent und lagen um 3,2 (April: 3,0) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen monatlichen Preisanstieg von 0,2 Prozent und eine Jahresteuerung von 3,2 Prozent prognostiziert. Die Kernverbraucherpreise stiegen um 0,3 Prozent auf Monats- und 2,5 (2,2) Prozent auf Jahressicht. Erwartet worden waren Raten von 0,2 und 2,4 Prozent.

Energie kostete 10,9 (10,8) Prozent mehr als im Mai 2025. Nahrungsmittel, Alkohol und Tabak verteuerten sich um 2,0 (2,4) Prozent, Industriegüter ohne Energie um 0,9 (0,8) Prozent und Dienstleistungen um 3,5 (3,0) Prozent.

DJG/hab/sha

DOW JONES

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