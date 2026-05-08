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WKN: 864009 / ISIN: JP3756600007

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Strategische Anpassungen 08.05.2026 16:11:00

Preissprung bei Switch 2 treibt Nintendo-Aktie an

Preissprung bei Switch 2 treibt Nintendo-Aktie an

Nintendo erhöht weltweit die Preise für die Switch-2-Konsole und verschiedene digitale Dienste. Am Markt kommt das gut an.

• Nintendo erhöht weltweit die Preise für die Switch 2
• Steigende Bauteilkosten und Zölle belasten das Geschäft
• Auch Nintendo Switch Online und Zusatzprodukte werden teurer

Der japanische Tech-Konzern Nintendo korrigiert seine Preisgestaltung für Hardware und digitale Dienstleistungen umfassend nach oben, um auf die signifikante Verteuerung von Komponenten sowie neue handelspolitische Belastungen zu reagieren. Das Unternehmen rechnet infolge gestiegener Bauteilpreise und US-Importzölle mit einer finanziellen Mehrbelastung von rund 100 Milliarden Yen im laufenden Geschäftsjahr.

Die Ankündigung der Preisanpassungen löste an der Börse in Tokio umgehend eine positive Reaktion aus, woraufhin die Nintendo-Aktie mit einem Plus von 3,55 Prozent bei einem Stand von 7.667 JPY aus dem Handel ging.

Japanischer Hardware-Markt besonders betroffen

In Japan tritt bereits zum 25. Mai 2026 eine neue Preisliste für die gesamte Nintendo Switch-Familie in Kraft, die Steigerungen von bis zu 33 Prozent vorsieht. Besonders deutlich wird die Anpassung bei der kommenden Hardware-Generation: Der Einführungspreis der Nintendo Switch 2 klettert im Heimatmarkt um 20 Prozent von ursprünglich 49.980 Yen auf nun 59.980 Yen. Nintendo begründet diese Schritte mit der Notwendigkeit, die Rentabilität der Hardware-Sparte angesichts der volatilen globalen Lieferketten und der drastisch erhöhten Logistikkosten langfristig abzusichern.

Preisanpassungen auch in westlichen Märkten

Auch für den westlichen Markt sieht sich der Konzern gezwungen, die unverbindlichen Preisempfehlungen für die neue Konsolengeneration anzuheben, wobei diese Änderungen zum 1. September 2026 wirksam werden. In Europa erhöht sich der Verkaufspreis der Nintendo Switch 2 von 469,99 Euro auf 499,99 Euro, während für den US-Markt eine Steigerung von 449,99 US-Dollar auf ebenfalls 499,99 US-Dollar festgesetzt wurde. Diese Angleichung spiegelt den Versuch wider, die durch Währungsschwankungen und regionale Handelsbarrieren entstandenen Margenverluste aufzufangen.

Auch digitale Infrastruktur und Zusatzprodukte werden teurer

Parallel zur Hardware erfährt auch der digitale Sektor eine preisliche Neuausrichtung, die in Japan ab dem 1. Juli 2026 greift. Die Jahresgebühr für eine Einzelmitgliedschaft bei Nintendo Switch Online steigt von 2.400 Yen auf 3.000 Yen, wobei auch die Tarife für den Familienplan entsprechend angehoben werden. Selbst traditionelle Erzeugnisse des Unternehmens bleiben nicht unberührt, da Nintendo aufgrund gestiegener Materialkosten zeitgleich die Preise für Hanafuda- und klassische Spielkarten im japanischen Handel nach oben korrigiert.

Sicherung künftiger Software-Investitionen

Die durch die Preiserhöhungen generierten Mehreinnahmen sollen die finanzielle Basis für die Entwicklung kommender Software-Projekte wie das angekündigte neue Star Fox festigen. Trotz der höheren Endkundenpreise setzt Nintendo auf die anhaltende Attraktivität seines Portfolios, gestützt durch den jüngsten Markterfolg von Titeln wie Pokopia. Das Unternehmen sieht in der neuen Preisstruktur die einzige Möglichkeit, die hohen Qualitätsstandards der Serverinfrastruktur und der Spieleentwicklung unter den aktuellen inflationären Bedingungen aufrechtzuerhalten.

Bewertungsoptionen für Anleger

Trotz der potenziellen Risiken für die Konsumfreude wird der Schritt am Markt als notwendiger Befreiungsschlag zur Margensicherung gewertet. Indem Nintendo die gestiegenen Produktionskosten und Zollrisiken konsequent an die Endkunden weitergibt, schützt das Management die Profitabilität der kommenden Switch 2-Ära. Die positive Kursreaktion spiegelt das Vertrauen der Investoren wider, dass die Marke Nintendo über eine ausreichend hohe Preissetzungsmacht verfügt, um diese Anpassungen ohne signifikante Absatzeinbußen durchzusetzen. Für langfristig orientierte Anleger bleibt entscheidend, dass die gewonnenen Spielräume direkt in die Pipeline hochkarätiger Software-Titel fließen, die traditionell die eigentlichen Ertragstreiber des Konzerns darstellen.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.at

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