02.03.2026 19:48:00
Preissprung bei Wolfram: Almonty Industries-Aktie auf Rekordjagd
• Sorge vor Engpässen wächst
• Almonty-Aktie mit Rekordhoch
Wolframpreis zieht kräftig an
Wolfram hat sich zu einem strategisch wichtigen Rohstoff entwickelt. Seit Beginn des Jahres sind die Preise stark gestiegen. Nachdem der Wolframpreis laut Daten von FastMarkets, die das Bergbauunternehmen Almonty Industries auf seiner Website veröffentlicht, am 2. Januar noch im Durchschnitt bei 920 US-Dollar je metrische Tonne lag, kletterte er bis Freitag auf einen Durchschnitt von 1.944 US-Dollar pro metrische Tonne. Damit schlägt ein Plus von rund 111 Prozent zu Buche.
In Teilen der Industrie wächst die Sorge vor Produktionsengpässen. Hintergrund ist der zunehmende Wettbewerb zwischen westlichen Staaten und China um die Versorgung mit dem Metall. China dominiert die globale Förderung und hat seine Exportpolitik zuletzt restriktiver gestaltet. Derweil dürfte die weltweite Wolframnachfrage laut Prognosen des British Geological Survey jährlich um drei bis sieben Prozent zulegen, wie Almonty auf seiner Website schreibt, und damit das verfügbare Angebot voraussichtlich übersteigen. Dies werde kurzfristig zu einem anhaltenden Preisanstieg führen.
Vor diesem Hintergrund rücken alternative Anbieter außerhalb Chinas stärker in den Fokus. In diesem Zusammenhang taucht auch Almonty Industries als potenziell bedeutender Lieferant für westliche Märkte auf.
Almonty-Aktie im Rallymodus
Die Almonty Industries-Aktie befindet sich schon einige Monate im Aufschwung. Die Papiere des Bergbauunternehmen, das sich hauptsächlich mit der Gewinnung und Erschließung von Wolframvorkommen beschäftigt, haben sich innerhalb der letzten zwölf Monate um 783 Prozent verteuert. Allein seit Jahresbeginn haben sich die Papiere mehr als verdoppelt. Am Montag geht es in Toronto 11,84 Prozent auf 28,05 CAD nach oben. Bei 28.40 CAD wird ein neues Allzeithoch markiert.
Analysten bullishp> Bei TipRanks haben in den letzten drei Monaten fünf Wall Street-Analysten ein Kursziel für Almonty Industries abgegeben. Von diesen empfehlen vier die Aktie zum Kauf, während es eine "Hold"-Empfehlung gibt - Verkaufsratings gibt es derzeit keine. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 22,17 CAD mit einer Höchstprognose von 24,56 CAD und einer Tiefstprognose von 19,10 CAD. Das durchschnittliche Kursziel liegt damit trotz überwiegender Kaufempfehlungen 11,92 Prozent unter dem letzten Kurs von 25,17 CAD (Stand: Schlusskurs vom 27.02.2026).
