Preissteigerungen kurbelten Außenhandel der Bundesländer 2022 an

Vor allem starke Preissteigerungen haben die Importe und Exporte der österreichischen Bundesländer 2022 nominell kräftig angekurbelt. Die tatsächlich importierten und exportierten Waren gingen hingegen zum Teil deutlich zurück, erklärte Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas am Montag in einer Aussendung.

2022 verzeichnete der gesamte österreichische Außenhandel Zuwächse von 19,8 Prozent bei den Importen und 17,2 Prozent bei den Exporten. Diese Entwicklung spiegelte sich auch im regionalen Außenhandel wider - alle neun Bundesländer erzielten im Vergleich zu 2021 deutliche Exportzuwächse. Das stärkste relative Exportwachstum verzeichnete Oberösterreich mit einem Plus von 9,6 Mrd. Euro, was einer Steigerung von 22,5 Prozent entspricht. Bei den Importen erzielten alle neun Bundesländer zweistellige Zuwächse. Wien verzeichnete mit einem Plus von 23,3 Prozent (plus 10,6 Mrd. Euro) den höchsten Importzuwachs.

2022 erzielten fünf Bundesländer einen Handelsbilanzüberschuss. Das heißt, es wurden mehr Waren von diesen Bundesländern exportiert als importiert. Den höchsten Handelsbilanzüberschuss hatte Oberösterreich mit 10,3 Mrd. Euro, gefolgt von der Steiermark mit 6,1 Mrd. Euro und Vorarlberg mit 3,1 Mrd. Euro. Das deutlichste Handelsbilanzdefizit verzeichnete Wien mit 29,3 Mrd. Euro.

Die steirische Wirtschaft exportierte 2022 Waren um rund 29 Mrd. Euro und erreichte damit ein Allzeithoch. Der bisherige Höchststand aus dem Jahr 2019 mit 26 Mrd. Euro sei damit deutlich übertroffen worden, teilte die steirische Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) am Montag mit. Allerdings zeige das Exporttrendbarometer aktuell nach unten: "Im heurigen Jahr ist die Industrie leider nicht mehr auf sehr hohem Niveau, wie wir das in den letzten Jahren gesehen haben. Und das wird sich natürlich auch auf die Exportzahlen für das Jahr 2023 auswirken", so Eibinger-Miedl gegenüber ORF Steiermark.

Niederösterreich lag beim Exportvolumen mit 29,3 Mrd. Euro im Vorjahr (plus 18,6 Prozent gegenüber 2021) auf Platz zwei unter den Bundesländern. "Die Wettbewerbsbedingungen werden für unsere Betriebe aber in den kommenden Monaten alles andere als einfacher. Die geopolitische Lage, die hohe Inflation und die Energiepreise sind und bleiben herausfordernd", teilte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner am Montag in einer Aussendung mit. Die ÖVP-Politikerin forderte erneut, dass der angekündigte Energiekostenzuschuss 2 bei den Betrieben ankommt.

Ein positives Resümee über das Exportjahr 2022 zog am Montag Kärntens Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Mandl. Kärntens Wirtschaft exportierte vergangenes Jahr erstmals Waren im Wert von gut 9,4 Mrd. Euro und erzielte damit einen Außenhandelsbilanzüberschuss von 240 Mio. Euro. Wermutstropfen: Der Überschuss habe sich gegenüber dem Rekordjahr 2018 (1,1 Mrd. Euro) deutlich verringert, was mit dem schwachen Euro, den damit einhergehenden hohen Rohstoffpreisen und teuren Energieimporten begründet wird, teilte die Wirtschaftskammer in einer Aussendung mit.

Tirol hat 2022 im Vergleich zum Jahr davor eine Steigerung des Exportvolumens um 13,5 Prozent auf 16,6 Mrd. Euro verzeichnet. "Das verdeutlicht einmal mehr, dass es die heimischen Unternehmerinnen und Unternehmer nicht nur schaffen, Exportleistungen konstant zu halten, sondern diese sogar weiter auszubauen", kommentierte der Tiroler Wirtschaftslandesrat Mario Gerber (ÖVP) die veröffentlichten Zahlen. Tirols Wirtschaftskammerpräsident Christoph Walser (ÖVP) betonte indes die Wichtigkeit der Exporte für sein Bundesland: "Gerade in Phasen, in denen der Konjunkturmotor etwas ins Stottern gerät, erweist sich der Export immer wieder als wichtige und verlässliche Stütze."

In Vorarlberg sah Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) die Außenhandelsbilanz seines Bundeslands als Beleg für die "wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit der heimischen Unternehmen und ihre konstant hohe internationale Wettbewerbsfähigkeit". Mit einem Handelsbilanzüberschuss von 3,1 Mrd. Euro habe man den durchschnittlichen Handelsbilanzüberschuss der Jahre 2010 bis 2021 (2,5 Mrd. Euro) deutlich überschritten.

In den meisten Bundesländern dominierte 2022 der Außenhandel mit Maschinen sowohl auf der Import- als auch auf der Exportseite. In der Steiermark trugen Eisen und Stahl sowie Papier und Pappe am stärksten zum Exportwachstum bei. In Wien und Niederösterreich waren mineralische Brennstoffe, also fossile Energieträger, das mit Abstand wichtigste Importgut.

Export-Staatsmeister bleibt Oberösterreich, mehr als ein Viertel aller österreichischen Exporte entfallen auf das industriegeprägte Bundesland. Wichtigster Handelspartner aller neun Bundesländer ist weiter Deutschland.

