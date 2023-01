Preissteigerungen kurbelten Außenhandel der Bundesländer nominell an

Die Preissteigerungen haben die Importe und Exporte der österreichischen Bundesländer im ersten Halbjahr 2022 nominell stark angekurbelt. Die tatsächlich exportierten und importierten Mengen gingen hingegen in fast allen Bundesländern zurück, wie Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas am Montag in einer Aussendung erklärte.

Den höchsten Handelsbilanzüberschuss hatte Oberösterreich mit 4,8 Mrd. Euro, gefolgt von der Steiermark mit 3,1 Mrd. Euro und Vorarlberg mit 1,5 Mrd. Euro. Das deutlichste Handelsbilanzdefizit verzeichnete Wien mit 13,7 Mrd. Euro.

In Wien und Niederösterreich waren mineralische Brennstoffe, also fossile Energieträger, das mit Abstand wichtigste Importgut. Wien importierte im ersten Halbjahr mineralische Brennstoffe im Wert von 4,6 Mrd. Euro, Niederösterreich im Wert von 3,7 Mrd. Euro.

Export-Staatsmeister ist weiter Oberösterreich, mehr als ein Viertel aller österreichischen Exporten entfallen auf das industrielastige Bundesland. Wichtigster Handelspartner aller neun Bundesländer ist weiter Deutschland.

