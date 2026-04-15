Prelude Therapeutics Incorporated Registered Shs Aktie
WKN DE: A2QDGN / ISIN: US74065P1012
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15.04.2026 14:02:47
Prelude Therapeutics Appoints Charles Morris As Chief Medical Officer
(RTTNews) - Prelude Therapeutics Incorporated (PRLD), a clinical-stage precision oncology company, said on Wednesday that Charles Morris will join the company as chief medical officer with effect from April 20.
Most recently, Morris served as chief medical officer at Lava Therapeutics. Prior to Lava, he had worked as chief medical officer for Celyad Oncology, Radius Health.
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Nachrichten zu Prelude Therapeutics Incorporated Registered Shs
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11.11.25
|Ausblick: Prelude Therapeutics gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Prelude Therapeutics Incorporated Registered Shs
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