Prelude Therapeutics: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Prelude Therapeutics hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,13 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,420 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at