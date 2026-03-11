Prelude Therapeutics: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Prelude Therapeutics hat am 10.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,26 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,520 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 41,00 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,6 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 4,0 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -1,290 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Prelude Therapeutics ein EPS von -1,680 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Prelude Therapeutics mit einem Umsatz von insgesamt 12,14 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 7,00 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 73,43 Prozent gesteigert.

