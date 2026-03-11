11.03.2026 06:31:29

Prelude Therapeutics: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Prelude Therapeutics hat am 10.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,26 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,520 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 41,00 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,6 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 4,0 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -1,290 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Prelude Therapeutics ein EPS von -1,680 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Prelude Therapeutics mit einem Umsatz von insgesamt 12,14 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 7,00 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 73,43 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:25 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gehen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen