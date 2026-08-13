Prelude Therapeutics: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Prelude Therapeutics hat am 11.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,14 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Prelude Therapeutics ein EPS von -0,410 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at