Prelude Therapeutics präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Prelude Therapeutics vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,12 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,260 USD je Aktie erwirtschaftet.

Mit einem Umsatz von 5,7 Millionen USD, gegenüber 6,5 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 13,08 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at