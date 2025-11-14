Prelude Therapeutics: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Prelude Therapeutics hat am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,26 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,430 USD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Prelude Therapeutics mit einem Umsatz von insgesamt 6,5 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 116,67 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at