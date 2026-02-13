Premco Global hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Premco Global präsentierte in der am 11.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 5,16 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Premco Global 5,87 INR je Aktie verdient.

Umsatzseitig standen 168,7 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 39,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Premco Global 279,5 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at