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09.11.2026 06:31:29
Premco Global veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Premco Global präsentierte am 06.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 20,89 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,19 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 217,9 Millionen INR – eine Minderung von 15,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 257,1 Millionen INR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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