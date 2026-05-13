Premco Global zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Premco Global lud am 11.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 3,18 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Premco Global 8,45 INR je Aktie generiert.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 24,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 283,4 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 214,2 Millionen INR.

Premco Global hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 18,12 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 28,77 INR je Aktie gewesen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 14,43 Prozent auf 936,80 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 1,09 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at