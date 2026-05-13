|
13.05.2026 06:31:29
Premco Global zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Premco Global lud am 11.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 3,18 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Premco Global 8,45 INR je Aktie generiert.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 24,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 283,4 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 214,2 Millionen INR.
Premco Global hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 18,12 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 28,77 INR je Aktie gewesen.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 14,43 Prozent auf 936,80 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 1,09 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich fester -- DAX schlussendlich zurück über 24.000-Punkte-Marke -- Dow zum Handelsende leichter - Techwerte mit neuen Rekorden -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Markt zeigte sich am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex erzielte zur Wochenmitte Gewinne. Während sich der US-Leitindex kaum von der Stelle bewegte, legten die Techwerte kräftig zu. An den Börsen in Asien ging es am Mittwoch nach oben.