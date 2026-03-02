Premia Foods gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Premia Foods hat am 27.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das vergangene Quartal hat Premia Foods mit einem Umsatz von insgesamt 5,1 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,8 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 24,74 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at