Premia Foods: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Premia Foods gab am 01.09.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 10,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,4 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 3,8 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,060 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Premia Foods ein EPS von 0,190 EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 18,48 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 15,31 Millionen EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 18,78 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at