Premiär för Sanya på Matka Nordic Travel Fair i Finland

HELSINGFORS, 20 januari, 2020 /PRNewswire/ -- En turismdelegation från Sanya deltog på uppdrag av Sanyas byrå för turism, kultur, radio, television och sport vid Matka Nordic Travel Fair den 16:e till 18:e januari 2020. Xue Ling, chef för China National Tourist Office i London deltog och höll tal vid konferensen. Detta var första gången som representanter från Sanya officiellt deltagit vid den nordiska turismmässan.

Sanya är Kinas enda tropiska kustsemesterort och erbjuder ett unikt och brett utbud av såväl historiskt intressanta platser som traditionella seder och bruk. I Helsingfors, huvudstad och största hamnstad i Finland, lägger man stor vikt vid havet.

Representanterna från Sanya presenterade sin stad och dess många fördelar vid eventet och beskrev såväl det enorma kulturutbudet med etnisk dans, mat, kläder och arkitektur som Sanyas unika turismresurser och regler, inklusive stadens slående vackra miljöer och regeln och inresetillstånd utan visum för turister från 59 länder.

Den 16:e januari 2020 höll Sanya Tourism, Culture, Radio, Television and Sports Bureau i samarbete med Juneyao Air en produktlanseringssammankomst vid Sanyas monter för att presentera sina nya paketresor från norra Europa till Sanya. Vid eventet presenterades också reseprodukter såsom en visumfri paketresa från Helsingfors till London till Sanya, paketresor med flera destinationer från Helsingfors till Shanghai till Sanya, paket från Manchester till Helsingfors till Shanghai till Sanya och mycket annat.

Marknadsföringseventet är en del av stadens marknadsföringsstrategi "Going Out and Invite In". Sanya-delegationen kommer att använda mässan som en plattform för att fördjupa utbytet och samarbetet mellan de två regionerna inom områden såsom kultur, turism, ekonomi och handel.

Matka Nordic Travel Fair ör norra Europas största turismbranschmässa. I år hölls den i Helsingfors i Finland mellan den 16:e och 19:e januari och lockade cirka 67 000 deltagare (varav 19 000 från turismbranschen), fler än 900 researrangörer, delegationer från många olika resmål, resebyråer från 86 länder samt 1 100 representanter från press och media.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1078486/Sanya.jpg