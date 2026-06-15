Premier Anti-Aging stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Premier Anti-Aging präsentierte am 12.06.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei 11,14 JPY. Im letzten Jahr hatte Premier Anti-Aging einen Gewinn von 20,82 JPY je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig standen 3,25 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 18,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Premier Anti-Aging 3,97 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at