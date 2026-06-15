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15.06.2026 06:31:29
Premier Anti-Aging stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Premier Anti-Aging präsentierte am 12.06.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS lag bei 11,14 JPY. Im letzten Jahr hatte Premier Anti-Aging einen Gewinn von 20,82 JPY je Aktie eingefahren.
Umsatzseitig standen 3,25 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 18,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Premier Anti-Aging 3,97 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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