Premier Anti-Aging: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Premier Anti-Aging präsentierte in der am 12.12.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.10.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 46,82 JPY gegenüber 47,49 JPY im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig standen 3,64 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 13,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Premier Anti-Aging 4,23 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at