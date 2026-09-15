Premier Anti-Aging: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Premier Anti-Aging ließ sich am 14.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Premier Anti-Aging die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 20,45 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -33,390 JPY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Premier Anti-Aging 3,29 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 10,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3,66 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 41,77 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 54,10 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 14,09 Prozent auf 13,88 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16,16 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at