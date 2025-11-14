Premier: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Premier hat am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,14 INR. Im Vorjahresquartal waren -0,650 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at