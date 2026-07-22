Premier Capital Services gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Premier Capital Services hat am 20.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,07 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,050 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,7 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 290,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,2 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at