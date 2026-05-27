27.05.2026 06:31:29

Premier Capital Services legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Premier Capital Services ließ sich am 25.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Premier Capital Services die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0,08 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Premier Capital Services -0,010 INR je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Premier Capital Services in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 164,97 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,2 Millionen INR im Vergleich zu 1,6 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,070 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,020 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 9,41 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 29,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 7,27 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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