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18.05.2026 06:31:29
Premier Energies: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Premier Energies hat am 15.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 10,14 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,16 INR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 37,60 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 22,30 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 16,21 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 33,63 INR. Im Vorjahr waren 21,35 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 78,24 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 20,03 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 65,19 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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