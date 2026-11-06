Premier Energies stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Premier Energies hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 10,24 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 7,89 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 26,32 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Premier Energies 18,37 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at