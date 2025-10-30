Premier Energies zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Premier Energies hat am 28.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,89 INR. Im Vorjahresviertel hatte Premier Energies 4,57 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Premier Energies im vergangenen Quartal 18,37 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 20,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Premier Energies 15,27 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at