Premier Energy: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Premier Energy hat am 31.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,31 RON gegenüber 1,31 RON im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 1,83 Milliarden RON vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Premier Energy 1,76 Milliarden RON umgesetzt.

Redaktion finanzen.at