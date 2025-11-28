Premier Energy gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Premier Energy äußerte sich am 25.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 1,34 RON gegenüber 0,240 RON je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 2,02 Milliarden RON gegenüber 1,51 Milliarden RON im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

