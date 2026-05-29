Premier Energy informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Premier Energy hat am 27.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,53 RON. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,04 RON je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,59 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,64 Milliarden RON, während im Vorjahreszeitraum 2,41 Milliarden RON ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at