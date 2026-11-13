Premier Explosives: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Premier Explosives hat am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,23 INR gegenüber 3,32 INR im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Premier Explosives mit einem Umsatz von insgesamt 1,45 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 755,8 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 92,23 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at