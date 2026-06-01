Premier Explosives präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Premier Explosives hat am 29.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,22 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,700 INR je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 892,1 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Premier Explosives einen Umsatz von 740,8 Millionen INR eingefahren.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 8,52 INR. Im Vorjahr hatte Premier Explosives 5,34 INR je Aktie erwirtschaftet.

Mit einem Umsatz von 3,88 Milliarden INR, gegenüber 4,17 Milliarden INR im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 6,97 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at