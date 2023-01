Premier Financial stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Premier Financial äußerte sich am 25.01.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,710 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,690 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Premier Financial im vergangenen Quartal 76,9 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Premier Financial 74,1 Millionen USD umsetzen können.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,85 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,39 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,30 Prozent auf 305,08 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 304,17 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 2,96 USD sowie einen Umsatz von 309,10 Millionen USD prognostiziert.

Redaktion finanzen.at