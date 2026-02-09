Premier gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Premier hat am 06.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,58 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,630 INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at